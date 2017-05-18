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Проведение ЧМ-2021 даст новый импульс развитию хоккея в Беларуси и Латвии - глава ФХЛ

19.05.2017 17:30 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение чемпионата мира 2021 года даст новый импульс развитию и популяризации хоккея в Беларуси и Латвии. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис после завершения конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне, на котором Минск и Рига получили право принять ЧМ-2021, сообщают информагентства.

Глава латвийской федерации отметил, что победить в выборах Финляндию было очень трудно, ведь это одна из самых сильных хоккейных держав. Тем не менее, хоккейное сообщество отдало предпочтение совместной белорусско-латвийской заявке, что стало полной неожиданностью для финских коллег. Айгарс Калвитис также сообщил, что городские власти Риги полностью поддерживают хоккейную федерацию и в дальнейшем окажут необходимое содействие с тем, что предстоящий чемпионат прошел на высоком уровне. В латвийской столице матчи будет принимать "Арена Рига", которая имеет опыт проведения ЧМ в 2006 году. Латвийская сторона заинтересована в том, чтобы на предварительном этапе в рижской группе выступила сборная Финляндии, Беларусь выбрала команду России. Остальные команды будут распределены по группам согласно правилам ИИХФ по итогам ЧМ-2020. Латвия так же, как Беларусь, планирует обеспечить безвизовый режим для участников и гостей мирового первенства.

Минск и Рига сегодня получили право на совместное проведение чемпионата мира 2021 года, опередив Финляндию, которая станет хозяйкой ЧМ-2022.

Совместную заявку Минск и Рига на проведение планетарного хоккейного форума подали в январе 2017 года. После этого была проделана огромная организационная работа, результатом которой стала сегодняшняя победа на выборах в Кельне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава латвийской федерации отметил, что победить в выборах Финляндию было очень трудно, ведь это одна из самых сильных хоккейных держав.

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