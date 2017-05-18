Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Страсбурге

Вера Лапко. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко победно стартовала в квалификации турнира во французском Страсбурге (призовой фонд - $226), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном поединке Вера Лапко (251-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (229-е место рейтинга WTA) в двух сетах - 6:1, 6:4.

Следующей соперницей белоруски в борьбе за выход в основную сетку соревнований будет болгарская спортсменка Элица Костова (150), которая сегодня победила россиянку Полину Лейкину (334) - 6:4, 4:6, 6:1.-0-