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Агент Исаев заработал 71 тысячу долларов за 2016 год, Леденев – 2,6 тыс

19.05.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В соответствии с регламентом по агентской деятельности АБФФ опубликовала информацию о сумме вознаграждений (в BYN), полученных агентами игроков (посредниками) за 2016 год

Согласно данным АБФФ, больше всего заработал Валерий Исаев – 71 тысяча долларов. У известного агента Евгения Гайдука не зафиксирован доход. Хотя менеджер являлся лидером в этом списке в 2015 году. Тогда Гайдук заработал более 255 тысячи долларов.

Агент Исаев заработал 71 тысячу долларов за 2016 год, Леденев – 2,6 тыс

Фото: скриншот с сайта АБФФ

 
 
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В соответствии с регламентом по агентской деятельности АБФФ опубликовала информацию о сумме вознаграждений (в BYN), полученных агентами игроков (посредниками) за 2016...

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