Агент Исаев заработал 71 тысячу долларов за 2016 год, Леденев – 2,6 тыс

В соответствии с регламентом по агентской деятельности АБФФ опубликовала информацию о сумме вознаграждений (в BYN), полученных агентами игроков (посредниками) за 2016 год

Согласно данным АБФФ, больше всего заработал Валерий Исаев – 71 тысяча долларов. У известного агента Евгения Гайдука не зафиксирован доход. Хотя менеджер являлся лидером в этом списке в 2015 году . Тогда Гайдук заработал более 255 тысячи долларов.





Фото: скриншот с сайта АБФФ