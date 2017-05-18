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Цилинская возглавила Федерацию велоспорта

19.05.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская возглавила Федерацию велоспорта Беларуси.

Прежний руководитель Николай Ладутько назначен ее заместителем.

Добавим, что ранее Цилинская стала директором Центра олимпийской подготовки по велоспорту.

 
 
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Восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская возглавила Федерацию велоспорта Беларуси.

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