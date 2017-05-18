Занковец: в хоккейной сборной Беларуси должна быть высокая конкуренция за место в составе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сборной Беларуси по хоккею должна быть высокая конкуренция за место в составе. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА известный белорусский тренер Эдуард Занковец.

Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание при подготовке к чемпионату мира 2021 в Минске и Риге, хоккейный наставник подчеркнул, что не сомневается в высоком уровне организации чемпионата, а в спортивной составляющей обратил внимание на необходимость стабильного выступления национальной команды в элитном дивизионе.

"Турнир, который совместно проведут Минск и Рига в 2021 году, запомнится надолго всем любителям хоккея. И Беларусь, и Латвия имеют хороший опыт в проведении чемпионатов. В 2014 году, когда в Беларуси впервые прошел мировой хоккейный форум, удалось создать настоящую спортивную атмосферу. Гости отмечали, насколько четко все было организованно в Минске. За время к следующему чемпионату мира необходимо успеть сделать еще немало: добиться более стабильного выступления сборной Беларуси, уделить особое внимание подготовке молодых игроков, которые могут войти в национальную команду в 2021 году. Безусловно, акцент на удачном выступлении на домашнем турнире будет сделан, но я все-таки сторонник поступательного движения. Не стоит делать никаких революционных изменений в подготовке сборной. К примеру, набрать сейчас команду 20-летних парней и наигрывать на предстоящий чемпионат в 2021 году. Список кандидатов в национальную сборную должен постоянно и постепенно расширяться, в нем должны быть самые лучшие белорусские хоккеисты, чтобы создать высокую конкуренцию за попадание в состав. Для игроков вызов в национальную команду должен стать настоящей победой и достижением в карьере", - сказал Эдуард Занковец.

На проходящем в Париже и Кельне чемпионате мира по хоккею команда под руководством Дэйва Льюиса заняла 13-е место. На домашнем мировом форуме в 2014-м в Минске белорусы, возглавляемые Гленом Хэнлоном, заняли седьмое место. Наиболее высокой позицией в элитном дивизионе чемпионатов мира белорусских хоккеистов остается шестое место в 2006 году в Латвии.

В 2021 году Минск совместно с Ригой примут чемпионат мира по хоккею. Об этом стало известно по итогам голосования на годовом конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.-0-