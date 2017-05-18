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Белорус Виталий Бубнович занял третье место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене

19.05.2017 18:48 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Бубнович занял третье место на этапе Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам квалификации, белорус в восьмерке сильнейших стрелков вел упорную борьбу за призовое место с Омером Акгюном из Турции. Лишь в пятой серии выстрелов Виталий Бубнович опередил соперника, набрав 228,9 очка, и занял третье место. Спортсмен из Турции стал четвертым - 207,6 балла.

Победил в этой дисциплине россиянин Сергей Каменский, показавший результат 250,9 балла - новый рекорд мира. Второе место в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м занял Владимир Масленников - 250,4 очка.

Кубок мира по пулевой стрельбе продлится в Мюнхене до 24 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам квалификации, белорус в восьмерке сильнейших стрелков вел упорную борьбу за призовое место с Омером Акгюном из Турции.

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