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Вячеслав Быков: «Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей!»

19.05.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков передал впечатления от выступления команды на ЧМ-2017.

– Мне очень нравится, как команда выступает. Нравится подбор игроков. И я вижу, что от матча к матчу они прибавляют.

– Что же случилось с командой в матче с командой США на групповом этапе?

– Были небольшие проблемы в позиционной обороне. Но я думаю, что сейчас внесены коррективы и ребята играют более ответственно и грамотно.

– Впереди полуфинал с канадцами…

– Все зависит от того, как соперник дает играть, и от наших амбиций. Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей!

Я не сторонник говорить о скрытом финале, но это будет очень хороший и интересный полуфинал. Многие бы хотели видеть финал Россия – Канада, но есть другое мнение, поэтому они сейчас встречаются на этой стадии. Полуфинал будет очень интересным, хорошие соперники. Будем болеть, надеяться, – сказал Быков.

Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада

«Я сделаю все для того, чтобы так мы больше не жили». Кто будет спасать Россию в полуфинале с Канадой

 
 
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков передал впечатления от выступления команды на ЧМ-2017.

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