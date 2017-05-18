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Рим (ATP). Надаль проиграл Тиму, Джокович сыграет с дель Потро, Зверев вышел в 1/2 финала
19.05.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
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В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).
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