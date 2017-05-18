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Рим (ATP). Надаль проиграл Тиму, Джокович сыграет с дель Потро, Зверев вышел в 1/2 финала

19.05.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
19 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Рафаэль Надаль (Испания)
6:46:3
Дата проведения
19 мая, 15.17
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия)  Милош Раонич (Канада)
7:66:1
Дата проведения
19 мая, 13.15
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Марин Чилич (Хорватия)
7:62:67:6
Дата проведения
19 мая, 11.20
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).

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