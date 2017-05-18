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Жозе Моуринью считает, что «Аякс» не по праву играет в Лиге Европы: «Они пришли из Лиги чемпионов»

19.05.2017 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, что «Аякс», с которым его команда сыграет в финале Лиги Европы, не по праву участвует в турнире.

– Они – лигочемпионская команда. Они пришли из Лиги чемпионов. Я всегда не согласен с этим.

Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в течение одного сезона. Они должны отправиться домой.

«Аякс» не должен был играть в Лиге Европы. Лига Европы – турнир для команд, которые попадают туда, как мы.

Мы заняли пятое место в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы начали выступать в этом турнире с самого начала, и нам пришлось сражаться за, чтобы оказаться там, где мы есть.

- Вы удивлены тем, что молодой «Аякс» попал в финал?

– Вовсе нет. Не знаю, почему вы удивлены. Не думаю, что важен возраст игроков, важен класс.

Когда вы говорите об инвестициях, вы обращаете внимание на самые большие клубы мира. Я не считаю, что «Аякс» не делает правильные инвестиции в правильном возрасте.

Не думаю, что эти молодые и очень хорошие игроки оказались в «Аяксе» случайно благодаря удаче. Должна быть хорошая служба скаутов, хорошая система воспитания игроков.

Маленькие инвестиции в юном возрасте затем становятся такими же инвестициями, как те, которые делаются в любом возрасте. Они очень хорошо работают, и я не вижу, в чем тут сюрприз, – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о том, что «Аякс», с которым его команда сыграет в финале Лиги Европы, не по праву участвует в...

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