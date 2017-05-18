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Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Реалом»

19.05.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» начнется «Финал четырех» Евролиги-2016/17. В первом полуфинальном матче действующий чемпион московский ЦСКА сразится с принципиальным соперником греческим «Олимпиакосом», который ранее неоднократно останавливал армейцев в решающих играх турнира.

В другой встрече 1/2 финала принимающий «Ф4» турецкий «Фенербахче» сойдется с победителем регулярного чемпионата мадридским «Реалом».

Евролига

Финал четырех

ЦСКА Москва Россия  –  Олимпиакос Греция 60:54 (3 четверть)
Дата проведения
19 мая, 18.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

Фенербахче Турция  –  Реал Мадрид Испания
Дата проведения
19 мая, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» начнется «Финал четырех» Евролиги-2016/17.

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