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Белорус Александр Кокша завоевал золотую медаль на ЧЕ по самбо в Минске

19.05.2017 21:18 — Новости Спорта | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Кокша завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 68 кг в финальном поединке белорус был сильнее Эмиля Хасанова из Азербайджана. В первый день чемпионата Европы на третью ступень пьедестала почета в белорусской команде поднялся Алексей Степанков (весовая категория до 90 кг).

В соревнованиях среди женщин белоруска Ольга Намазова заняла третье место в категории до 72 кг, а ее подруга по команде Лейла Аббасова вышла в финал категории до 48 кг, где проиграла россиянке Елене Бондаревой и завоевала серебряную награду.

В разделе болевого самбо бронзовые медали в белорусской сборной на счету Артура Крухова (57 кг) и Сергея Фирсова (до 100 кг). В финале категории до 74 Андрей Муравицкий в финале проиграл Ованесу Абгаряну из России.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз.

Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В весовой категории до 68 кг в финальном поединке белорус был сильнее Эмиля Хасанова из Азербайджана.

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