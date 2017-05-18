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ФХБ опровергла информацию об отставке Игоря Рачковского
19.05.2017 21:51 — Новости Спорта | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси опровергла появившуюся информацию об отставке Игоря Рачковского. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ФХБ подчеркнули, что 20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция этой спортивной организации, по итогам которой и станет известно, продолжит ли Рачковский работу в должности главы федерации.-0-
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"В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная...
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