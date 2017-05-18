ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФХБ опровергла информацию об отставке Игоря Рачковского

19.05.2017 21:51 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФХБ опровергла информацию об отставке Игоря Рачковского

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси опровергла появившуюся информацию об отставке Игоря Рачковского. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ФХБ подчеркнули, что 20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция этой спортивной организации, по итогам которой и станет известно, продолжит ли Рачковский работу в должности главы федерации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: Рачковский подал в отставку с поста главы ФХБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика