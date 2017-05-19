ФХБ опровергла информацию об отставке Рачковского

Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением, в котором опровергает уход в отставку председателя организации Игоря Рачковского

Напомним, ранее об этом решении менеджера сообщил «Прессбол».

«В связи с появившимися в сети Интернет слухами о произошедшей отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности.

Отметим, завтра 20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, по итогам которой и станет известно, продолжит ли Рачковский работу в должности главы федерации», – говорится в сообщении ФХБ.