Валерий Исаев: «Для дегенератов с форума скажу, что если человек объявил сколько заработал, значит как минимум платит налоги»

Агент Валерий Исаев прокомментировал свои доходы, которые опубликовала АБФФ

«Год неудачный конечно! Но для дегенератов с форума скажу, что если человек объявил сколько заработал, значит как минимум платит налоги (все агенты ИП). Вот не пойму только одного, а чего только доходы агентов светят? Это правильно, наверное, хотя с другой стороны чем отличаются мои доходы от доходов любого гражданина ? Не в смысле много или мало а в принципе? И что это дант Федерации ? Хммм) Ну короче, доходов не хватает)» – написал Исаев в своем Facebook.

Агент Исаев заработал 71 тысячу долларов за 2016 год, Леденев – 2,6 тыс