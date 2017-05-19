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Валерий Исаев: «Для дегенератов с форума скажу, что если человек объявил сколько заработал, значит как минимум платит налоги»

19.05.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валерий Исаев прокомментировал свои доходы, которые опубликовала АБФФ

«Год неудачный конечно! Но для дегенератов с форума скажу, что если человек объявил сколько заработал, значит как минимум платит налоги (все агенты ИП). Вот не пойму только одного, а чего только доходы агентов светят? Это правильно, наверное, хотя с другой стороны чем отличаются мои доходы от доходов любого гражданина ? Не в смысле много или мало а в принципе? И что это дант Федерации ? Хммм) Ну короче, доходов не хватает)» – написал Исаев в своем Facebook.

Агент Исаев заработал 71 тысячу долларов за 2016 год, Леденев – 2,6 тыс

 
 
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Агент Валерий Исаев прокомментировал свои доходы, которые опубликовала АБФФ «Год неудачный конечно! Но для дегенератов с форума скажу, что если человек объявил...

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