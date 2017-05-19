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ФХРБ опровергла слухи об отставке Рачковского с поста председателя

19.05.2017 22:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Федерация хоккея Беларуси опровергла информацию об отставке председателя Игоря Рачковского, об этом Sputnik в пятницу сообщили в пресс-службе ФХРБ.

Слухи об отставке Рачковского появились в ряде белорусских СМИ, в связи с этим Федерация решила выступить с заявлением, опровергающим эту информацию.

ФХРБ опровергла слухи об отставке Рачковского с поста председателя
© REUTERS Grigory Dukor
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"В связи с появившимися в сети Интернет слухами о произошедшей отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности", — рассказали в ФХРБ.

Там также отметили, что 20 мая в ходе отчетно-выборной конференции ФХРБ станет известно, останется ли Рачковский во главе Федерации.

Ранее Рачковский заявлял, что не исключает своего ухода с поста главы ФХРБ в том случае, если сборная Беларуси продолжит проигрывать на Чемпионате мира по хоккею-2017.

Сборная Беларуси по итогам ЧМ пять раз потерпела поражение и одержала две победы, в итоге подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и остались в элитном дивизионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о продлении срока полномочий председателя будет принято завтра на отчетно-выборной конференции Федерации.

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