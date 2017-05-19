Генсек ФХБ: «Сам факт победы над Финляндией в споре за ЧМ говорит о том, что наш авторитет и статус в хоккейном мире очень серьезно выросли»

Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний рассказал о процедуре голосования за страну-хозяйку ЧМ-2021.

— Прежде всего хочется уточнить, почему делегатам конгресса пришлось переголосовывать?

— Дело в том, что перед началом голосования было объявлено, что всего имеется 109 голосов, и поэтому большинством, определяющим то или иное решение, будет 55. После окончания первого этапа голосования выяснилось, что наша заявка набрала всего 54 голоса, и формально получилось, что ни одна из стран не набрала пресловутых «50 процентов плюс один голос». Предложили переголосовать, однако это было некорректно с точки зрения устава Международной федерации хоккея. В случае, если имеются лишь два кандидата, право принимать чемпионат мира определяется простым большинством голосов. В конечном счете повторное голосование все же было решено провести, но оно лишь подтвердило нашу победу и даже с большим, чем в первый раз, перевесом.

— Как финны отнеслись к поражению?

— Для них это стало шоком. Скандинавы были уверены, что они — крупная хоккейная держава и априори считаются фаворитами в этом споре. Но при этом, нужно отдать им должное, после окончания голосования они признали итоги и поздравили нас. В свою очередь, конгресс поддержал заявку Финляндии на чемпионат 2022 года: тех, кто планировал бы подавать заявку на проведение этого турнира (подать ее нужно было до 1 сентября), в зале просто не оказалось.

— В отличие от турнира 2014 года чемпионат мира–2021 будет проходить в Минске в предолимпийский год. Это добавит интриги и статусности соревнованиям?

— Безусловно, на чемпионат, являющийся, по сути, репетицией Олимпийского турнира, все команды стараются привезти самые сильные составы. Так что можно не сомневаться, что нас ждут очень яркие матчи. В то же время уже сам факт победы над Финляндией в споре за чемпионат мира говорит о том, что наш авторитет и статус в хоккейном мире очень серьезно выросли.

— Еще при подаче заявки было объявлено, что решающие матчи примет Минск. Какие еще подробности грядущего турнира известны уже сейчас?

— Проведение матчей в двух городах и соответственно две «домашние» команды уже являются главной особенностью, отличающей турнир 2021 года от предыдущего минского чемпионата мира. При этом мы изначально оговаривали с латвийской стороной, что сборная России групповой этап проведет в Минске, тогда как финны сыграют в Риге. С организационной точки зрения такой вариант проведения чемпионата мира наверняка добавит сложностей, но зато, имея две «домашние» команды, мы опять можем замахнуться на рекорд посещаемости, как это было в 2014 году, – сказал Завгородний.