Наталья Цилинская. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в этой спортивной организации.

Наталья Цилинская, которая также является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, сменила на этом посту Николая Ладутько, который возглавлял белорусский велоспорт с октября 2012 года.

Новый руководитель появился и в Белорусском лыжном союзе. По итогам голосования на внеочередной отчетно-выборной конференции председателем стал Леонид Чащин. Смена руководства произошла в ассоциации "Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда" - председателем избран Станислав Юдин.

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