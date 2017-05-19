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Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта

20.05.2017 09:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта
Наталья Цилинская. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в этой спортивной организации.

Наталья Цилинская, которая также является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, сменила на этом посту Николая Ладутько, который возглавлял белорусский велоспорт с октября 2012 года.

Новый руководитель появился и в Белорусском лыжном союзе. По итогам голосования на внеочередной отчетно-выборной конференции председателем стал Леонид Чащин. Смена руководства произошла в ассоциации "Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда" - председателем избран Станислав Юдин.

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Теги: Минск
 
 
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Наталья Цилинская, которая также является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, сменила на этом посту Николая Ладутько, который возглавлял белорусский...

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