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«МЮ» хочет купить Матича

20.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Неманья Матич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в переходе 28-летнего серба заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, хорошо знакомый с ним по совместной работе в лондонском клубе.

«МЮ» переключился на Матича после того, как «Тоттенхэм» отказался продать Эрика Дайера.

В 35 матчах текущего чемпионата Англии на счету Матича один гол и 8 результативных передач.

 
 
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Полузащитник «Челси» Неманья Матич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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