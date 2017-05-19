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«МЮ» хочет купить Матича
20.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Челси» Неманья Матич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что в переходе 28-летнего серба заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, хорошо знакомый с ним по совместной работе в лондонском клубе.
«МЮ» переключился на Матича после того, как «Тоттенхэм» отказался продать Эрика Дайера.
В 35 матчах текущего чемпионата Англии на счету Матича один гол и 8 результативных передач.
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Полузащитник «Челси» Неманья Матич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
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