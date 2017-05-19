«МЮ» хочет купить Матича

Полузащитник «Челси» Неманья Матич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в переходе 28-летнего серба заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, хорошо знакомый с ним по совместной работе в лондонском клубе.

«МЮ» переключился на Матича после того, как «Тоттенхэм» отказался продать Эрика Дайера.

В 35 матчах текущего чемпионата Англии на счету Матича один гол и 8 результативных передач.