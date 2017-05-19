Хоккеисты России и Канады сыграют в полуфинале чемпионата мира

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России и Канады сыграют сегодня в полуфинале чемпионата мира в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовое вбрасывание на льду LANXSESS Arena произойдет в 16.15. Противостояние Канады и России всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков. Перед матчем в СМИ много прогнозов на исход встречи. Специалисты расценивают шансы на выход в финал обеих сборных как равные. Телеканал "Беларусь 5" будет транслировать матч в прямом эфире.

В четвертьфинале турнира, который состоялся 18 мая, сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0. Канадцы были сильнее сборной Германии - 2:1.

В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии. Начало встречи в 20.15. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 2" .

Финал и матч за третье место чемпионата мира будут сыграны в Кельне 21 мая.

Сборная Беларуси на мировом форуме в Париже и Кельне заняла 13-е место и сохранила прописку в элитном дивизионе.-0-