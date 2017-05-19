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Сергей Бубка: «ЧМ-2021? Нужно сказать слова благодарности Лукашенко. Он любит хоккей, поддерживает спорт. Беларусь очень спортивная страна»

20.05.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Почетный член МОК Сергей Бубка рад тому, что Беларусь и Латвия получили право проведения ЧМ-2021.

«Один голос – это невероятный результат. Нужно сказать слова благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко. Он любит хоккей, болеет, поддерживает спорт. Беларусь очень спортивная страна. Рад, что вы получили этот турнир. Если моя маленькая роль сыграла какое-то значение, то мне вдвойне приятно, – сказал Бубка в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Почетный член МОК Сергей Бубка рад тому, что Беларусь и Латвия получили право проведения ЧМ-2021.

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