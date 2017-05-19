ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кливленд» повторил рекорд НБА, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд

20.05.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Кливленд» в пятницу разгромил «Бостон» (130:86, 2-0) во втором матче финала Востока, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд. Это повторение рекорда НБА.

В нынешнем розыгрыше плей-офф «Кавальерс» одержали 10 побед подряд. Еще три победы были достигнуты в финальной серии плей-офф-2016.

«Кавальерс» также установили рекорд НБА по разнице к большому перерыву в матче плей-офф («+41») и обновили клубное достижение по набранным очкам.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Кливленд» в пятницу разгромил «Бостон» (130:86, 2-0) во втором матче финала Востока, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Я заметил, что Министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Мне пришлось заниматься и спортом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика