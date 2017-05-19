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«Кливленд» повторил рекорд НБА, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд
20.05.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Кливленд» в пятницу разгромил «Бостон» (130:86, 2-0) во втором матче финала Востока, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд. Это повторение рекорда НБА.
В нынешнем розыгрыше плей-офф «Кавальерс» одержали 10 побед подряд. Еще три победы были достигнуты в финальной серии плей-офф-2016.
«Кавальерс» также установили рекорд НБА по разнице к большому перерыву в матче плей-офф («+41») и обновили клубное достижение по набранным очкам.
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«Кливленд» в пятницу разгромил «Бостон» (130:86, 2-0) во втором матче финала Востока, одержав 13-ю победу в плей-офф подряд.
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