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Александр Лукашенко: «Я заметил, что Министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Мне пришлось заниматься и спортом»

20.05.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой рассказал о причинах смены руководства спортивных федераций.

«Я заметил, что Министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Поскольку большие начальники – генеральный прокурор, председатель КГБ. Очень трудно было управлять, все было замкнуто на президента, мне пришлось заниматься и спортом.

Мы решили сделать так: крупный, способный специалист возглавляет федерацию. На местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы.

Вакульчик (экс-председатель Белорусской федерации биатлона – прим.) возглавит наблюдательный совет, будет оказывать посильную помощь развитию биатлона. И будет отвечать не меньше, чем руководитель федерации.

У профсоюзов огромный спортивный пласт. По вашим отчетам вы чуть ли не полтысячи человек спортивных выдаете наверх, спортсменов, которые готовы стать великими. А где они? Их не видно. Тут тоже что-то надо сделать, чтобы была целая отрасль. Может быть, и не надо их никуда передавать, а если и передавать, то их надо вести, контролировать, чтобы мы их не потеряли. А то вроде бы 500 человек и передали, а результата в большом спорте мы не видим. Я хотел бы, чтобы вы продумали и эту систему», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой рассказал о причинах смены руководства спортивных федераций.

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