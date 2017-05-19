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Игорь Рачковский: «ЧМ-2021? Голосовали за Беларусь, за город Минск, за наших людей, за гостеприимство»
20.05.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о голосовании за страну, которая примет ЧМ-2021.
«Голосовали за Беларусь, за город Минск, за нашу страну, за наших людей, за гостеприимство. Вели эту работу полтора года», – сказал Рачковский в программе «Наши новости» на ОНТ.
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Игорь Рачковский: «ЧМ-2021? Голосовали за Беларусь, за город Минск, за наших людей, за гостеприимство»
Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о голосовании за страну, которая примет ЧМ-2021.
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