Игорь Рачковский: «ЧМ-2021? Голосовали за Беларусь, за город Минск, за наших людей, за гостеприимство»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о голосовании за страну, которая примет ЧМ-2021.

«Голосовали за Беларусь, за город Минск, за нашу страну, за наших людей, за гостеприимство. Вели эту работу полтора года», – сказал Рачковский в программе «Наши новости» на ОНТ.

Беларусь получила чемпионат мира по хоккею. Как это у нас опять получилось?