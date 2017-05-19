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Игорь Рачковский: «Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке»
20.05.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на отчетно-выборной конференции ФХБ Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.
«Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке», – сказал Рачковский.
Позже состоится голосование исполкома ФХБ, на котором может быть принята отставка руководителя федерации.
Напомним, вчера
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Сегодня на отчетно-выборной конференции ФХБ Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.
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