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Игорь Рачковский: «Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке»

20.05.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на отчетно-выборной конференции ФХБ Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.

«Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке», – сказал Рачковский.

Позже состоится голосование исполкома ФХБ, на котором может быть принята отставка руководителя федерации.

Напомним, вчера объявлялось об отставке Рачковского, однако ФХБ опровергла эту информацию.

 

 
 
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Сегодня на отчетно-выборной конференции ФХБ Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.

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