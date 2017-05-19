Игорь Рачковский: «Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке»

Сегодня на отчетно-выборной конференции ФХБ Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.

«Считаю, я не достиг решения всех основных задач. И объявляю о своей отставке», – сказал Рачковский.

Позже состоится голосование исполкома ФХБ, на котором может быть принята отставка руководителя федерации.

Напомним, вчера объявлялось об отставке Рачковского, однако ФХБ опровергла эту информацию .