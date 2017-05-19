Жозе Моуринью: «Для «МЮ» будет великолепно вернуться в число победителей еврокубков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии финала Лиги Европы против «Аякса» поделился впечатлениями от участия в турнире.

– В вашем кабинете найдется место для трофея Лиги Европы?

– Это единственный трофей, копии которого у меня нет, хотя я его выигрывал. Дело в том, что мои ребята сказали, будто это очень сложный кубок, чтобы изготовить копию. У меня есть копия Кубка чемпионов, есть копии трофеев за победу в английской премьер-лиге, в испанской примере – всех трофеев, что мне посчастливилось выиграть.

В мое время это еще не была Лига Европы, в 2003-м турнир назывался Кубком УЕФА, но это прекрасный трофей. Правда, слишком прекрасный, слишком тяжелый и слишком сложный, чтобы сделать копию. Но у меня есть медаль за победу и, что еще важнее, воспоминания.

– Ваш «Порту» в финале Кубка УЕФА-2003 обыграл «Селтик» – 3:2 . Что для вас значил тот успех?

– Никто не ожидал, что мы выиграем турнир. У нас была молодая команда, девять из 11 игроков стартового состава были португальцами, новый тренер без опыта еврокубковых матчей. После победы я решил остаться в «Порту» еще на год, и... благодарю бога за такое решение! Это было начало всего. Победа в еврокубке, а годом позже – победа в Лиге чемпионов.

Затем я покинул родину, и началось мое путешествие. До сих пор считаю, что тот финал был самым эмоциональным для меня. В финалах Лиги чемпионов-2004 и 2010 я уже в большей степени контролировал ситуацию, да и сам счет был тоже под контролем. А тогда все было на волоске: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, дополнительное время, 3:2 – мы тогда пережили бурю эмоций.

– Есть ли у нас шанс вновь увидеть ваш знаменитый забег по бровке, если «МЮ» выиграет трофей?

– Почему бы и нет? Все зависит от конкретного момента, от конкретной ситуации. В 2004-м с «Порту» я выиграл самый значительный трофей, победил в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0, но я не бегал и не прыгал, потому что все диктуют эмоции в конкретной игре. Так что это зависит от обстоятельств финального матча, но для клуба будет великолепно вернуться в число победителей еврокубков, вернуться в Суперкубок УЕФА.

Это было бы замечательно для клуба, а клуб гораздо важнее каждого из нас, – сказал Моуринью.