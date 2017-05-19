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Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси
20.05.2017 11:24 — Новости Спорта | БелТА
Игорь Рачковский. Фото "Прессбола"
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Игорь Рачковский. Фото "Прессбола" 20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщает...
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