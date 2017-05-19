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Семен Шапиро избран председателем ФХБ
20.05.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходит отчетно-выборная конференция ФХБ.
«Неман» выдвинул кандидатуру председателя Минского облисполкома Семена Шапиро на должность председателя федерации.
Большинством голосов Шапиро был избран главой ФХБ.
Напомним, с 2010 по 2013 гг. Шапиро являлся председателем Гродненского облисполкома.
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Сегодня проходит отчетно-выборная конференция ФХБ.
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