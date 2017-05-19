Икарди вызван в сборную Аргентины впервые с 2013 года

Сборная Аргентины объявила список игроков, которые примут участие в товарищеских матчах против Бразилии (9 июня, Мельбурн) и Сингапура (13 июня, Сингапур).

В состав команды вошел нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в сборную при главном тренере Эдгардо Баусе.

Единственный матч за команду Аргентины Икарди сыграл в октябре 2013 года во время квалификации на чемпионат мира. В этом сезоне Икарди забил 24 мяча в серии А и отдал 9 голевых передач.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Нападающие: Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).