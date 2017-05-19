Награды чемпионата Минской области по футболу разыграют 10 команд

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Минской области по футболу стартует сегодня, борьбу за награды турнира 2017 года поведут 10 команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной федерации футбола.

Участниками чемпионата в нынешнем сезоне будут "Химик-Беларуськалий" (Солигорск), "Ливадия-Юни" (Дзержинск), "Колос" (Червенский район), ДЮСШ-2 (Борисовский район), "Старые Дороги" (Стародорожский район), "Березино" (Березинский район), "Фалько" (Дзержинский район), "Логойск" (Логойский район), "Неман-ДЮСШ" (Столбцовский район) и "Несвиж" (Несвижский район). Командам предстоит сыграть в два круга. Каждая встретится с каждой на своем поле и на поле соперника. Календарь игр чемпионата области включает 18 туров, заключительный из которых намечен на 1 октября. Итоговые места участников в турнирной таблице определятся по количеству очков, набранных во всех встречах. За победу в каждом матче команде будет начисляться 3 очка, за ничью - 1. В случае проигрыша очки не начисляются. Неявка на матч означает техническое поражение со счетом 0:3. При равенстве очков у нескольких команд по итогам всего турнира их позиции будут определяться по дополнительным показателям.

Матчем открытия областного чемпионата станет поединок одного из его новичков "Логойска" и "Березино", который сегодня пройдет на городском стадионе в Логойске и начнется в 16.00. Остальные встречи 1 тура состоятся 21 мая. В этот день сыграют "Ливадия-Юни" - "Неман-ДЮСШ", "Несвиж" - "Химик-Беларуськалий", "Колос" - ДЮСШ-2, "Фалько" - "Старые Дороги".

Пропустит стартующий турнир "Вилия" из Вилейского района из-за реконструкции домашнего стадиона команды в Вилейке.

В прошлом году футбольный чемпионат Минской области выиграла "Звезда-Виктория" из Пуховичского района, которая в нынешнем сезоне под названием "Виктория" выступает во второй лиге чемпионата Беларуси.

Чемпионаты областей и Минска в отечественном клубном футболе имеют любительский статус. Тем не менее, команды, занявшие призовые места по их итогам, могут подать заявку в Белорусскую федерацию футбола на переход во вторую лигу чемпионата страны. Сейчас в этой лиге кроме марьиногорской "Виктории" выступает еще несколько клубных команд из Минской области.-0-