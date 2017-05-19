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Председателем Федерации хоккея Беларуси избран Семен Шапиро
20.05.2017 11:33 — Новости Спорта | БелТА
Семен Шапиро. Фото из архива
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем ассоциации "Федерация хоккея Беларуси" на проходящей сегодня в Минске отчетно-выборной конференции избран председатель Миноблисполкома Семен Шапиро, передает корреспондент БЕЛТА.
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Семен Шапиро. Фото из архива 20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем ассоциации "Федерация хоккея Беларуси" на проходящей сегодня в Минске...
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