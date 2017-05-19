Семен Шапиро: «Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но я влюбился в этот вид спорта»

Новый председатель ФХБ Семен Шапиро прокомментировал избрание на должность.

«Президент рекомендовал назначить руководителями федераций бывших спортсменов. Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но когда я был губернатором Гродненской области, я влюбился в этот вид спорта. Более того, меня там даже поставили на коньки. Хоккейная команда «Неман» добилась хороших успехов: выигрывала и золотые, и серебряные награды чемпионата.

Я пришел не для того, чтобы проводить кадровые чистки. Но я за дисциплину и требовательность. Потому что без дисциплины никаких успехов не будет», – сказал Шапиро.