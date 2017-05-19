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Семен Шапиро: «Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но я влюбился в этот вид спорта»
20.05.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Президент рекомендовал назначить руководителями федераций бывших спортсменов. Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но когда я был губернатором Гродненской области, я влюбился в этот вид спорта. Более того, меня там даже поставили на коньки. Хоккейная команда «Неман» добилась хороших успехов: выигрывала и золотые, и серебряные награды чемпионата.
Я пришел не для того, чтобы проводить кадровые чистки. Но я за дисциплину и требовательность. Потому что без дисциплины никаких успехов не будет», – сказал Шапиро.
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Семен Шапиро: «Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но я влюбился в этот вид спорта»
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