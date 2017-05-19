Игорь Рачковский. Фото "Прессбола"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Об этом он заявил на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе своего выступления Игорь Рачковский отчитался о проделанной работе, отметив достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня чемпионата Беларуси, возросшего влияния ФХБ в Международной федерации хоккея (ИИХФ). Однако выступление национальной сборной на чемпионате мира не может удовлетворять никого. "Я принял решение подать в отставку", - сказал Игорь Рачковский.

На конференции был заслушан доклад о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год.-0-