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Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси
20.05.2017 11:24 — Новости Спорта | БелТА
Игорь Рачковский. Фото "Прессбола"
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Об этом он заявил на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе своего выступления Игорь Рачковский отчитался о проделанной работе, отметив достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня чемпионата Беларуси, возросшего влияния ФХБ в Международной федерации хоккея (ИИХФ). Однако выступление национальной сборной на чемпионате мира не может удовлетворять никого. "Я принял решение подать в отставку", - сказал Игорь Рачковский.
На конференции был заслушан доклад о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год.-0-
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В ходе своего выступления Игорь Рачковский отчитался о проделанной работе, отметив достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня...
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