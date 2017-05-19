|
Наталья Кочанова: «Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. И я рада, что на эту должность назначили именно Шапиро»
20.05.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова прокомментировала
– Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. Президент уделяет этому виду большое внимание. И я рада, что на эту должность назначили именно Семена Борисовича Шапиро.
Хоккей у нас в стране любят. Во время чемпионата мира вся страна прильнула к экранам и искренне переживала неудачный старт нашей команды. Надеюсь, в будущем у нас будут только успехи, – сказала Кочанова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Кочанова: «Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. И я рада, что на эту должность назначили именно Шапиро»
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова прокомментировала назначение Семена Шапиро на должность главы ФХБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии