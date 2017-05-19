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Наталья Кочанова: «Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. И я рада, что на эту должность назначили именно Шапиро»

20.05.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова прокомментировала назначение Семена Шапиро на должность главы ФХБ.

– Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. Президент уделяет этому виду большое внимание. И я рада, что на эту должность назначили именно Семена Борисовича Шапиро.

Хоккей у нас в стране любят. Во время чемпионата мира вся страна прильнула к экранам и искренне переживала неудачный старт нашей команды. Надеюсь, в будущем у нас будут только успехи, – сказала Кочанова.

Семен Шапиро: «Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но я влюбился в этот вид спорта»

 
 
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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова прокомментировала назначение Семена Шапиро на должность главы ФХБ.

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Семен Шапиро: «Мою фамилию в хоккейных списках вы никогда не находили. Но я влюбился в этот вид спорта»
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