ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года, но в клубе будут структурные изменения

20.05.2017 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется в клубе на следующие два сезона, но в команде произойдут структурные изменения.

«Когда я слышу о спортивном директоре, то представляю человека, принимающего те решения, которыми обычно руководит тренер. Это означает подбор игроков, трансферы и все вопросы, которые касаются функционирования команды на ежедневной основе.

Конечно, нам может понадобиться помощь, чтобы стать лучше. Я всегда открыт для таких предложений, которые улучшат качество команды и помогут будущему клуба. Но всегда нужно оценивать эффективность.

Самое главное для нас – это победить в оставшихся матчах. То, что впоследствии произойдет со мной, менее важно. Я здесь не ради личной славы», – сказал Венгер.

Окончательное решение будет принято после финала Кубка Англии против «Челси» 27 мая. Ранее сообщалось, что Венгер негативно отреагировал на предложение о введении поста спортивного директора команды.

«Арсенал» рассматривает различные модели по изменению структуры клуба. В частности они рассматривают возможность приглашения специалиста, который будет заниматься долгосрочным планированием команды.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется в клубе на следующие два сезона, но в команде произойдут структурные изменения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Наталья Кочанова: «Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. И я рада, что на эту должность назначили именно Шапиро»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика