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Онлайн из микст-зоны после матча БАТЭ – «Динамо» Минск – в стриме Tribuna.com
20.05.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня вечером, после матча чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск, Tribuna.com проведет онлайн-трансляцию из микст-зоны «Борисов-Арены».
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Таким образом, вы сможете первыми и в прямом эфире услышать комментарии героев матча: Игоря Стасевича, Антона Сароки и других футболистов.
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Сегодня вечером, после матча чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск, Tribuna.com проведет онлайн-трансляцию из микст-зоны «Борисов-Арены».
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