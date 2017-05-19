Рачковский все-таки ушел с поста председателя ФХБ

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Игорь Рачковский объявил о своем решении уйти с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Прошение об отставке он озвучил на на отчетно-выборной конференции, сообщает БелТА .



© Sputnik Михаил Мокрушин ФХРБ опровергла слухи об отставке Рачковского с поста председателя

В своем выступлении Рачковский отметил достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня чемпионата Беларуси. Но одновременно признался, что выступление национальной сборной на чемпионате мира не может удовлетворять никого.

"Я принял решение подать в отставку", — сказал Игорь Рачковский.

Слухи о возможной отставке Рачковског с поста председателя ФХБ появились накануне. В пятницу вечером пресс-служба федерации опровергала эти слухи, отметив, что останется ли Рачковский во главе Федерации станет известно 20 мая в ходе отчетно-выборной конференции ФХБ.

Сборная Беларуси по итогам ЧМ пять раз потерпела поражение и одержала две победы, в итоге подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и остались в элитном дивизионе.