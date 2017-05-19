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Рачковский все-таки ушел с поста председателя ФХБ

20.05.2017 13:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Игорь Рачковский объявил о своем решении уйти с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Прошение об отставке он озвучил на на отчетно-выборной конференции, сообщает БелТА.

Рачковский все-таки ушел с поста председателя ФХБ
© Sputnik Михаил Мокрушин
ФХРБ опровергла слухи об отставке Рачковского с поста председателя

В своем выступлении Рачковский отметил достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня чемпионата Беларуси. Но одновременно признался, что выступление национальной сборной на чемпионате мира не может удовлетворять никого.

"Я принял решение подать в отставку", — сказал Игорь Рачковский.

Слухи о возможной отставке Рачковског с поста председателя ФХБ появились накануне. В пятницу  вечером пресс-служба федерации опровергала эти слухи, отметив, что останется ли Рачковский во главе Федерации станет известно  20 мая в ходе отчетно-выборной конференции ФХБ.

Сборная Беларуси по итогам ЧМ пять раз потерпела поражение и одержала две победы, в итоге подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и остались в элитном дивизионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошение об отставке Рачковский озвучил на отчетно-выборной конференции и объяснил неудачным выступлением сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею.

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