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Рачковский все-таки ушел с поста председателя ФХБ
20.05.2017 13:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК — 20 мая, Sputnik. Игорь Рачковский объявил о своем решении уйти с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Прошение об отставке он озвучил на на отчетно-выборной конференции, сообщает
© Sputnik Михаил Мокрушин
В своем выступлении Рачковский отметил достижения федерации в развитии детско-юношеского хоккея, повышении уровня чемпионата Беларуси. Но одновременно признался, что выступление национальной сборной на чемпионате мира не может удовлетворять никого.
"Я принял решение подать в отставку", — сказал Игорь Рачковский.
Слухи о возможной отставке Рачковског с поста председателя ФХБ появились накануне. В пятницу вечером пресс-служба федерации опровергала эти слухи, отметив, что останется ли Рачковский во главе Федерации станет известно 20 мая в ходе отчетно-выборной конференции ФХБ.
Сборная Беларуси по итогам ЧМ пять раз потерпела поражение и одержала две победы, в итоге подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и остались в элитном дивизионе.
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Прошение об отставке Рачковский озвучил на отчетно-выборной конференции и объяснил неудачным выступлением сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею.
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