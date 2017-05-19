Журналист ОНТ Михальченко: «Всемирный космический конгресс, Европейские игры, теперь вот хоккейный чемпионат. В Европе начинают смотреть на нашу страну объективно»

Журналист ОНТ Алексей Михальченко поделился мнением о завоевании Беларусью и Латвией право проведения ЧМ-2021.

«Всемирный космический конгресс, Европейские игры, теперь вот хоккейный чемпионат. И все это пройдет у нас. Заметили? Окрашивать Беларусь в темные цвета выходит из моды. Как бы кому-то этого не хотелось. Миру все больше нравится другая Беларусь – яркая, креативная, гостеприимная. Та самая, которая для жизни.

Решение доверить чемпионат мира Минску и Риге – большой комплимент от хоккейной общественности нашей стране, столице, всем белорусам. Но комплимент заслуженный. Тем, кто строил «Минск-Арену», кто прокладывает дороги, кто встречает туристов, поддерживает чистоту. И, конечно, тем, кто сделал все, чтобы май 2014 стал незабываемым праздником.

Вот он небывалый всплеск эмоций тысяч болельщиков. Они открыли для себя нашу страну и захотели вернуться. Согласитесь, еще несколько лет назад даже такой неординарный человек, как мэр Риги Нил Ушаков, не поверил бы, что страна-член ЕС сможет успешно сотворить такой проект совместно с Беларусью.

В Европе начинают смотреть на нашу страну объективно, своими глазами, как мы всегда и предлагали. Давайте точить не зубы, а коньки. Тем более, такой повод», – сказал Михальченко.