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Антонио Конте: «Серия А – самая сложная лига. Любой, кто победил в Италии, может побеждать по всему миру»

20.05.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему итальянские тренеры успешно выступают в зарубежных клубах.

«Я думал, что смогу достичь такой престижной цели, как победа в АПЛ. Но не предполагал, что это случится так скоро. Это было что-то невероятное и неожиданное. Быть хорошим итальянским тренером за границей важно, ведь это повод гордиться нашей страной.

Секрет успеха итальянских тренеров за рубежом – серия А. Возможно, это не самая красивая лига, но точно самая сложная. Поэтому любой, кто победил в Италии, может побеждать по всему миру.

Мое будущее? Предпочитаю не говорить об этом. У нас еще есть пара целей. Нужно выиграть 30-й матч в сезоне, чего еще никто не добивался. Позже мы будем готовиться к финалу Кубка Англии. Только потом можно говорить о каких-то планах», – сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему итальянские тренеры успешно выступают в зарубежных клубах.

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