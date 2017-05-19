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Владислав Третьяк: «Очень волнительно сейчас, больно хочется канадцев обыграть»

20.05.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об игре между сборными России и Канады, которая состоится в рамках полуфинала ЧМ-2017.

«Конечно, мне очень волнительно сейчас, уж больно хочется канадцев обыграть. Ко мне даже утром словацкий коллега подошел, сказал: «Ну, наконец вы можете канадцев обыграть». Хочется победить, и все есть для этого.

Но я честно скажу, не с позиции главы федерации, а как болельщик, специалист, что эта сборная России уже влюбила в себя своей игрой. Не хочу нахваливать, но своей боевитостью, отдачей, острой комбинационной игрой… мы давно не видели, чтобы команда так шла на ворота. Мне очень нравится эта команда.

Единственное – меня беспокоит дисциплина. В игре с американцами мы просто сами убили себя. Тренеры должны достучаться до ребят, что нужно терпеть, нужно быть аккуратными в единоборствах.

Помню, семь лет назад именно в этот день мы обыграли канадцев в Кельне в четвертьфинале. Дай Бог, чтобы история повторилась», – поделился мыслями функционер.

 

 
 
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об игре между сборными России и Канады, которая состоится в рамках полуфинала ЧМ-2017.

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