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Александр Богданович: «Кричали: «Зачем нам эти ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны»
20.05.2017 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович прокомментировал завоевание права принимать ЧМ-2021 в Минске.
«Для нашей страны это большой праздник. Государство видело, в какую сторону развиваться. Кричали: «Зачем нам эти Ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны», – сказал Богданович.
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Александр Богданович: «Кричали: «Зачем нам эти ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны»
Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович прокомментировал завоевание права принимать ЧМ-2021 в Минске.
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