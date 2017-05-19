Александр Богданович: «Кричали: «Зачем нам эти ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны»

Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович прокомментировал завоевание права принимать ЧМ-2021 в Минске.

«Для нашей страны это большой праздник. Государство видело, в какую сторону развиваться. Кричали: «Зачем нам эти Ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны», – сказал Богданович.

Беларусь получила чемпионат мира по хоккею. Как это у нас опять получилось?