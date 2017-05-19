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Вера Лапко вышла в основную сетку теннисного турнира в Страсбурге

20.05.2017 13:43 — Новости Спорта | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в основную сетку на турнире во французском Страсбурге (призовой фонд - $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда Лапко, занимающая 251-е место в мировом рейтинге, победила болгарскую теннисистку Элицу Костову (150-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 20 мин. В стартовом матче Вера Лапко обыграла представительницу Чили Даниэлу Сегель (229) в двух сетах - 6:1, 6:4.

Основной этап соревнований начнется в Страсбурге 21 мая, а победительница определится 27 мая.

На турнире во французском Сен-Годенсе (призовой фонд - $60 тыс.) еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (114) завершила выступление на стадии 1/4 финала, уступив американке Кристи Ан (151) - 6:3, 4:6, 5:7.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В поединке второго квалификационного раунда Лапко, занимающая 251-е место в мировом рейтинге, победила болгарскую теннисистку Элицу Костову (150-й номер рейтинга WTA) -...

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