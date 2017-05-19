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Чемпионат Германии. Лам и Хаби Алонсо играют последний матч в карьере
20.05.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с «Айнтрахтом».
Защитник «Баварии» Филипп Лам и хавбек мюнхенской команды Хаби Алонсо проведут последний матч в карьере.
Чемпионат Германии
34-й тур
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В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с...
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