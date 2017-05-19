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Чемпионат Германии. Лам и Хаби Алонсо играют последний матч в карьере

20.05.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с «Айнтрахтом».

Защитник «Баварии» Филипп Лам и хавбек мюнхенской команды Хаби Алонсо проведут последний матч в карьере.

Чемпионат Германии

34-й тур

Бавария – Фрайбург
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Боруссия Д – Вердер
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Боруссия М – Дармштадт
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Герта – Байер
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Кельн – Майнц
Дата проведения
20 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Гамбург – Вольфсбург
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика
Ингольштадт-04 – Шальке-04
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Ауди-Шпортпарк»
превью матча онлайн статистика
Хоффенхайм-1899 – Аугсбург
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с...

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