20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Владислав Новик победил в гите в международном турнире "Гран-при Минска", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 1 км на время он преодолел за 1 мин. 2,9 сек. Второе место занял Максим Лопатюк из Украины - 1 мин. 3,2 сек. Бронзовым призером стал Николаос Пагонис из Греции - 1 мин. 3,3 сек.

В мужском омниуме белорус Роман Тишков завоевал бронзовую награду - 127 очков. Победил в этом виде Роман Гладыш из Украины - 131 балл, россиянин Виктор Манаков стал серебряным призером - 129 баллов. Один из главных претендентов на призовое место в омниуме среди женщин белоруска Татьяна Шаракова заняла пятое место - 97 очков. Александра Гончарова из России заняла первое место - 117 очков.

Ранее белорусские велогонщики завоевали семь наград на "Гран-при Минска". Сегодня на велодроме "Минск-Арены" будет разыгран последний комплект медалей международных соревнований.-0-