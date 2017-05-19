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Семен Шапиро: «Буду ли я совмещать политическую работу и хоккейные дела, зависит от решения главы государства»

20.05.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал о том, как планирует совмещать политическую работу и хоккейные дела.

- Как планируете совмещать политическую работу и хоккейные дела?

– Буду ли я совмещать, зависит от решения главы государства. Только президент будет решать. Сейчас не могу это обсуждать. Но я могу заверить, что хоккеем буду заниматься добросовестным образом. Работать на два фронта будет непросто. Я не тороплюсь делать каких-то кадровых перестановок. Надо пообщаться с людьми, выслушать их точки зрения и подходы.

- Есть ли у вас план, как развивать хоккей? Что нужно сделать в первую очередь?

– Если бы я сразу пришел с четким планом, не пообщавшись с уже работающими людьми, это свидетельствовало бы о том, что я несостоявшийся руководитель. Сделаю выводы после того, как досконально изучу ситуацию, – сказал Шапиро.

 
 
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Новый председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал о том, как планирует совмещать политическую работу и хоккейные дела.

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