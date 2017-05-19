|
Михаил Захаров: «Мне предлагали возглавить ФХБ. Я отказался, каждый должен заниматься своим делом»
20.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров признался, что отказался возглавить ФХБ.
- Вам предлагали федерацию возглавить?
– Да, предлагали. Я отказался.
- Почему?
– Потому что.
- Исчерпывающий ответ.
– Каждый должен заниматься своим делом. Тренер – тренировать, биатлонист – с биатлонистами работать, нефтяник – нефть продавать. Вот и все. Это не мое. Исключено, – сказал Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров признался, что отказался возглавить ФХБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии