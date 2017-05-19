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Михаил Захаров: «Мне предлагали возглавить ФХБ. Я отказался, каждый должен заниматься своим делом»

20.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров признался, что отказался возглавить ФХБ.

- Вам предлагали федерацию возглавить?

– Да, предлагали. Я отказался.

- Почему?

– Потому что.

- Исчерпывающий ответ.

– Каждый должен заниматься своим делом. Тренер – тренировать, биатлонист – с биатлонистами работать, нефтяник – нефть продавать. Вот и все. Это не мое. Исключено, – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров признался, что отказался возглавить ФХБ.

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