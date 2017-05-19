«Динамо-Брест» – «Витебск». Хозяева подготовили к матчу 28-страничный журнал, его стоимость составляет 1 рубль

К матчу девятого тура высшей лиги 2017 между «Динамо-Брест» и «Витебском» пресс-службой брестского клуба подготовлен 28-страничный предматчевый журнал.

В печатном издании, посвященном поединку, можно найти следующие материалы:

– интервью с Андреем Лебедевым;

– детская зона с играми и головоломками для самых маленьких;

– постер Чиди Осучукву;

– материал «Как это работает: администратор «Динамо-Брест» Руслан Кондрашук делится секретами своего мастерства»;

– подборка лучших фото, опубликованных болельщиками в социальных сетях с хештегом #fcdb1960.

Отмечается, что стоимость издания составит всего 1 рубль. Приобрести его можно в точке продаж атрибутики на стадионе «Брестский».





Фото: официальный сайт брестского «Динамо»