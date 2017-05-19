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«Динамо-Брест» – «Витебск». Хозяева подготовили к матчу 28-страничный журнал, его стоимость составляет 1 рубль
20.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
К матчу девятого тура высшей лиги 2017 между «Динамо-Брест» и «Витебском» пресс-службой брестского клуба подготовлен 28-страничный предматчевый журнал.
В печатном издании, посвященном поединку, можно найти следующие материалы:
– интервью с Андреем Лебедевым;
– детская зона с играми и головоломками для самых маленьких;
– постер Чиди Осучукву;
– материал «Как это работает: администратор «Динамо-Брест» Руслан Кондрашук делится секретами своего мастерства»;
– подборка лучших фото, опубликованных болельщиками в социальных сетях с хештегом #fcdb1960.
Отмечается, что стоимость издания составит всего 1 рубль. Приобрести его можно в точке продаж атрибутики на стадионе «Брестский».
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«Динамо-Брест» – «Витебск». Хозяева подготовили к матчу 28-страничный журнал, его стоимость составляет 1 рубль
К матчу девятого тура высшей лиги 2017 между «Динамо-Брест» и «Витебском» пресс-службой брестского клуба подготовлен 28-страничный предматчевый журнал.
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