ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Брест» – «Витебск». Хозяева подготовили к матчу 28-страничный журнал, его стоимость составляет 1 рубль

20.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

К матчу девятого тура высшей лиги 2017 между «Динамо-Брест» и «Витебском» пресс-службой брестского клуба подготовлен 28-страничный предматчевый журнал.

В печатном издании, посвященном поединку, можно найти следующие материалы:

– интервью с Андреем Лебедевым;

– детская зона с играми и головоломками для самых маленьких;

– постер Чиди Осучукву;

– материал «Как это работает: администратор «Динамо-Брест» Руслан Кондрашук делится секретами своего мастерства»;

– подборка лучших фото, опубликованных болельщиками в социальных сетях с хештегом #fcdb1960.

Отмечается, что стоимость издания составит всего 1 рубль. Приобрести его можно в точке продаж атрибутики на стадионе «Брестский».

«Динамо-Брест» – «Витебск». Хозяева подготовили к матчу 28-страничный журнал, его стоимость составляет 1 рубль

Фото: официальный сайт брестского «Динамо»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К матчу девятого тура высшей лиги 2017 между «Динамо-Брест» и «Витебском» пресс-службой брестского клуба подготовлен 28-страничный предматчевый журнал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
АБФФ: «По техническим причинам матчи 7-го тура первой лиги показаны в интернете не будут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика