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АБФФ: «По техническим причинам матчи 7-го тура первой лиги показаны в интернете не будут»
20.05.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт АБФФ, по техническим причинам матчи 7-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге показаны не будут.
«Приносим свои извинения», говорится в обращении Белорусской федерации футбола.
За результатами матчей 7-го тура первой лиги в режим онлайн можно
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Как сообщает официальный сайт АБФФ, по техническим причинам матчи 7-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге показаны не будут.
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