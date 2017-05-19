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АБФФ: «По техническим причинам матчи 7-го тура первой лиги показаны в интернете не будут»

20.05.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт АБФФ, по техническим причинам матчи 7-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге показаны не будут.

«Приносим свои извинения», говорится в обращении Белорусской федерации футбола.

За результатами матчей 7-го тура первой лиги в режим онлайн можно следить на Tribuna.com.

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Как сообщает официальный сайт АБФФ, по техническим причинам матчи 7-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге показаны не будут.

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