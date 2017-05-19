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Тумилович надеется трудоустроиться в США
20.05.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер сборной Беларуси Геннадий Тумилович в сюжете «Матч ТВ» рассказал, что в будущем может трудоустроиться в США.
«Уже отправил резюме. В Америке живут близкие к футболу знакомые, белорусы. Они помогли. Намечается интересный проект», – сказал Тумилович.
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Экс-голкипер сборной Беларуси Геннадий Тумилович в сюжете «Матч ТВ» рассказал, что в будущем может трудоустроиться в США.
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