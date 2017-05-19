Фото ГК "Гомель"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по гандболу проходят очередные поединки медальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболистки "Гомеля" после домашнего поражения от "БНТУ-БелАЗа" (23:27) сегодня в Минске взяли реванш - 29:28. Первую половину встречи гомельчанки провели очень уверенно, уйдя на перерыв с преимуществом в 5 мячей 17:12. Во втором тайме хозяйки бросились в погоню, но к концу поединка сумели лишь сократить разрыв до минимума. Счет в золотой серии стал равным - 1-1. В воскресенье, 21 мая, соперницы вновь встретятся в Минске, а четвертый матч пройдет 27 мая в Гомеле.

В первом поединке серии за бронзовые награды гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" обыграли в Белыничах бобруйскую "Березину" - 35:24, а сегодня вечером примут соперниц на паркете домашнего спорткомплекса "Виктория".

На мужском чемпионате страны проходят полуфинальные серии до двух побед. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет домашний матч против гродненского "Кронона". Первая встреча этих команд в Гродно завершилась сенсационной победой гродненских гандболистов 26:25.

Минский СКА примет во дворце спорта "Уручье" гандболистов "Гомеля". В первой встрече столичные армейцы обыграли оппонентов на их арене 32:30 и в случае сегодняшней виктории станут первыми финалистами 25-го национального первенства.-0-