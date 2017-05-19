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Рим (ATP). 1/2 финала. Зверев играет с Изнером
20.05.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в свой первый «Мастерс»-финал Саша Зверев (16) сыграет с Джоном Изнером.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
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За выход в свой первый «Мастерс»-финал Саша Зверев (16) сыграет с Джоном Изнером.
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