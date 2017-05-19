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Рим (ATP). 1/2 финала. Зверев играет с Изнером

20.05.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За выход в свой первый «Мастерс»-финал Саша Зверев (16) сыграет с Джоном Изнером.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Джон Изнер (США)  Александр Зверев (Германия)
2:1
Дата проведения
20 мая, 14.21
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Не определен
Дата проведения
21 мая, 20.30
Онлайн матча

 

 
 
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За выход в свой первый «Мастерс»-финал Саша Зверев (16) сыграет с Джоном Изнером.

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